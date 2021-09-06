Motorsikletlerin ve diğer taşıtların susturucuların çıkartılması veya değiştirilmesi sonucu gürültü kirliliğin tedbirleri
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Motorsikletlerin ve diğer taşıtların susturucuların çıkartılması veya değiştirilmesi sonucu gürültü kirliliğin tedbirleri

Motorsikletlerin ve diğer taşıtların susturucuların çıkartılması veya değiştirilmesi sonucu gürültü kirliliğin tedbirleri
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Motorsikletlerin ve diğer taşıtların susturucuların çıkartılması veya değiştirilmesi sonucu gürültü kirliliğin tedbirleriT. C.

Motorsikletlerin ve diğer taşıtların susturucuların çıkartılması veya değiştirilmesi sonucu gürültü kirliliğin tedbirleriT. C. BELEN KAYMAKAMLIĞIKararın Konusu: Motorsikletlerin ve diğer taşıtların egzozlarındaki susturucuların çıkartılması veya değiştirilmesi suretiyle oluşan gürültü kirliliği kapsamında uygulanacak tedbirler. KAYMAKAMLIK MAKAMI KARARIİlçemizde mahalle ve sokaklarda vatandaşların otomobil, motorsiklet vb. gibi araçlarının orijinal egzozunun yerine, abartı egzoz diye tabir edilen (Yüksek Ses Çıkaran) aparatları takmaları veya motosikletlerin eksozlarını tamamen sökmeleri sonucunda oluşan gürültü kirliliği nedeniyle, ilçemiz sakinlerinden aşırı şikayet ve yakınmalar alınması üzerine konu Kaymakamlık Makamınca değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 26. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca, ilçemizde gerek motosiklet, gerekse diğer taşıtların çevreye rahatsızlık verecek şekilde abartı egzozların takılmasının veya çıkartılmak suretiyle gürültü kirliğine sebebiyet verilmesinin yasak olduğuna, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. Maddesi gereğince, kararımızın ilan edilmesine, Kararımızın ilanına rağmen ilgili mevzuatlara ve Kaymakamlığımız emrine aykırı şekilde gürültü kirliliğine sebebiyet veren araç sahiplerine veya kullanıcılarına5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi kapsamında idari para cezası uygulanmasına, İdari para cezası kararına rağmen, gürültü kirliğine sebebiyet veren araç ve motosikletlerinKarayolları Trafik Kanununun 31. Maddesinin 1-B bendi gereğince trafikten men edilmek suretiyle yasal işlemuygulanmasına karar verilmiştir. 06/09/2021Hayrettin BASKIN

Kaynak: Habermetre

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Motorsikletlerin ve diğer taşıtların susturucuların çıkartılması veya değiştirilmesi sonucu gürültü kirliliğin tedbirleri - Haberler
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