Brezilya'da 42 yaşındaki Josicleu Rodrigues, evinden motorsikleti ile işe gittiği sırada aniden motorsikletin kontrolünü kaybetti. Hızla motordan fırlayıp karşı yönden gelen kamyonetin aldına girdi. Kamyonet sürücüsü hızla frene basmasına rağmen adamın üstünden geçemeye engel olamadı.

Etraftakiel koaşrak motosiklet sürücüsü yardıman koştutar. Kendi çabaları ile kamoynetin altından çıkan adamın vucudunda haifi yaralar olduğu belirtildi. Kazat-yı ucuz atlatan Rodrigues, kazqadan yaran almadan kurtulmanın hayatında aldığı en iyi yeni yıl hediyesi olduğunu söyledi.