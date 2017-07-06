Motorsiklet Hırsızına Kurye Dayağı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde kurye olarak görev yapan ve sipariş teslim etmek için gittiği AVM önünde park ettiği motorsikleti çalınan 21 yaşındaki Ertan A., motorsikletini buldu, sonra çaldığı öne sürülen 29 yaşındaki G.Ç.'yi dövdü. Burnu kırılan hırsızlık şüphelisi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kavga anı yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.



İnegöl'de tost servisi de yapan bir büfede kurye olarak çalışan Ertan A. motorsikleti ile siparişi verilen tostu teslim etmek için İnegöl AVM'ye gitti. Yanında arkadaşı Burak A. olan genç, tostu teslim ettikten sonra park ettiği motorsikletin çalındığını öğrenince şoke oldu. Görgü tanıklarından bir kişinin motorsikleti sürükleyerek Altay Caddesi yönüne götülüdüğünü öğrenen Ertan A.,, arkadaşı ile bu güzergahı kontrol ederken Süleymaniye Mahallesi 1'inci Park Sokak'ta, çalınan motorsikletinin 'düz kontak' yöntemi ile çalıştırılmak çalıştırılmak istendiğini gördü. Motorsikletini alan Ertan A. daha sonra çaldığı öne sürülen G.Ç.'ye meydan dayağı attı. Aldığı yumruk darbesi souncu kırılan burnundankan akan G.Ç. ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Soruştramaya başlanırken Ertan A.nın şikayetci olması sonucu hastanede tedavisi süren G.Ç. taburcu olunca, hırsızlık suçundan gözaltına alınacak.



- İnegölbursa