Motorola Razr 2 Özellikleri Sızdırıldı Motorola geçtiğimiz aylarda Motorola Razr modeli ile tüketicilerin karşısına çıkmış ve nostaljik bir modeli yenileyerek katlanabilir telefon dünyasına iddialı bir giriş yapmayı başarmıştı.

Motorola geçtiğimiz aylarda Motorola Razr modeli ile tüketicilerin karşısına çıkmış ve nostaljik bir modeli yenileyerek katlanabilir telefon dünyasına iddialı bir giriş yapmayı başarmıştı. Razr 2 ile ilgili sızıntılar, yeni modelin önümüzdeki aylarda tanıtılacağını işaret ediyor. Öte taraftan tanıtıma kalan süre daraldıkça daha fazla bilgi ile karşılaşmaya devam ediyoruz. Motorola Razr 2 özellikleri sızmaya devam ediyor.

Motorola Razr 2 Özellikleri Nasıl Olacak?

Pazara sert bir giriş yapan Razr, katlanabilir telefon modellerinde sıkça duyduğumuz ekran sorunları ile gündeme gelen modellerden birisi olmuştu. Şirketin yeni modelde buna karşı önlemler alacağı düşünülürken ortaya çıkan bazı sızıntılar bunu doğrular nitelikte.

Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young tarafından aktarılan detaylara göre yeni modelde 6,7 inç boyutunda bir ekran bulunacak. Bu, önceki modele kıyasla 0,5 inç daha büyük bir ekran anlamına geliyor. Buna ek olarak cihazın kapağında yer alan ikincil ekranın da daha büyük olacağı belirtilirken, boyut hakkında bir detay verilmiyor. Yine de mevcut modelde 2,7 inç boyutunda bir ikincil ekranın bulunduğunu hatırlatalım.

Mevcut model 5G desteğine sahip olmasa da Snapdragon 765 ile geleceği iddia edilen Razr 2'de 5G desteğinin bulunması bekleniyor. Sızıntılara göre bu işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile desteklenecek.

Diğer söylentiler arasında ise 48 MP ana kamera, 20 MP ön kamera ve Android 10 işletim sistemine dair bazı detaylar yer alıyor. Peki siz Razr 2'den neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.