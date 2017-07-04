Motorola Moto Z2 Force Sızdı!

Motorola'nın 2017 orta seviye telefonu Moto Z2 Play'i geçen ay ortaya çıkarmasının ardından, dünya firmanın gelecek amiral gemisi telefonları olan Moto Z2 ve Moto Z2 Force'u bekliyordu.



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Moto Z2 hakkındaki haberler nispeten sessizdi, ama şimdi Moto Z2 Force ile ilgili bazı gerçek olduğunu düşündüğümüz görüntüler ortaya çıktı. Kaynağı, güvenilir bilgi sızdırıcı Evan Blass'in bir tweet'i.







Yukarıdaki resme bakacak olursak, Mayıs ayında sızan yüksek kalite tasarıya (render) oldukça benziyor. Moto Z2 Force'un home tuşunun da geçen senenin modelindeki karemsi tuşa göre daha yuvarlak olduğunu görüyoruz.



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Moto Z2 Force'un, önceki modeli gibi, Motorola'nın 2017'deki üst modeli olması bekleniyor. Geçen senenin Mote Z Force'u, Moto Z'ye kıyasla daha iyi kırılma resistansı, daha iyi kamera ve daha büyük bir pil taşıyordu.



Geçen senenin modelleri ve bu senenin Moto Z2 Play'i gibi, Moto Z2 Force'un da firmanın inanılmaz çeşitli Moto Modları ile tamamen uyumlu olması bekleniyor. Buna Moto Gamepad de dahil. Moto Z2 ve Moto Z2 Force hakkında daha fazla bilgi için CHIP Online'ı takipte olun.



