Motorola Moto G6 Sızdı!

Motorola'nın orta segment akıllı telefon G ailesi, yeni üyesine çok yakın. Daha önce de ufak çapta sızıntılarıyla kendini ara ara gösteren Motorola'nın gelecek üyesi Moto G6, bu defa ise yüzünü gösterdi. Çinli bir telekom sertifikasyon merkezi internet sitesinde fotoğraflarıyla ortaya çıkan telefonun Moto G6 olduğu iddia ediliyor. Her ne kadar üzerinde Motorola logosu bulunsa da, elbette bu telefonun gerçek Moto G6 olup olmadığını, resmi kanallar tarafından açıklanmadan öğrenemeyeceğiz. Fakat sızıntılar genellikle doğru çıkıyor, o nedenle Moto G6'nın bu şekilde karşımıza çıkacağını göz önünde bulundurabilriz.

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Fotoğraflar üzerinden konuşacak olursak, Moto G6'nın tasarımının geçen yılın Moto X4 akıllı telefonunu anımsattığını söyleyebiliriz. Arka yüzde çift kamera dizilimine sahip olacak olan Moto G6, yne arka yüzden kavisli kenarlı hatlarıyla dikkati çekiyor.

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Peki, daha önce Moto G6 hakkında ne gibi söylentiler çıkmıştı? Bunlardan biri telefonun ekranının 18: 9 görüntüleme oranına sahip olacağına ilişkin bir bilgiydi. Ancak yeni gelen fotoğraflara göre bu pek gerçekleşmeyecekmiş gibi görünüyor.

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Moto G6'nın teknik kadrosuna ilişkin bilgi ise, telefonun Snapdragon 450 işlemciye sahip olacağı ve 3 GB ya da 4 GB RAM kapasitesiyle geleceğine yönelik idi. Öte yandan telefonda Android 8.0 Oreo işletim sistemini görmemiz de pek muhtemel. Elbette tüm bunları ve daha fazlasını, Moto G6 tanıtımında öğreneceğiz.