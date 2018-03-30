Motorola'da Değişim Zamanı

Sergio Buniac, Motorola'nın yeni başkanı seçildi. Kıdemli bir Moto çalışanı olan Buniac, bu yılın başlarında istifa eden Aymar de Lencquesaing'in yerine geçti. Karar, geçtiğimiz gün bir şirket blog yazısı ile duyuruldu.

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Firmanın açıklaması şu şekilde: "Motorola'da 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Sergio'nun özgeçmişi, Latin Amerika'daki güçlü büyümemize ettiği liderlik de dahil olmak üzere uçtan uca endüstri deneyimini birleştiriyor (şu anda o pazarda 2'nciyiz!)."

Motorola'nın son zamanlarının oldukça zorlu geçtiği bir sır değil. Uzun yılların elektronik üreticisi 90 yıldır varlığını sürdürdü, ancak birkaç yüksek profilli satın alma işlemine katlanmak zorunda kaldı: 2012 yılında Google, şirketin tüketici telefon işini satın aldı. Ancak iki yıl sonra Çinli üretici Lenovo, Motorola markasını Google'dan aldı.

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Yine de firma, üst seviye telefonlar üretmeye devam etti. Moto G4 serisi, akıllı telefon dünyasının dikkat çeken serilerindendi. Geçen senenin Moto X4'ü ise harika bir orta seviye telefondu.

Aynı blog gönderisinde Motorola, önümüzdeki ay yeni ürünler sunacağını da müjdeledi.