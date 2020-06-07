Motorlu testereyle odun keserken canından oluyordu Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki öğrenci, odun kesmek istediği motorlu testerenin kontrolünü kaybedince az kalsın canından oluyordu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki öğrenci, odun kesmek istediği motorlu testerenin kontrolünü kaybedince az kalsın canından oluyordu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalan beldesinde ikamet eden Özcan ve Elif Altun çiftinin 14 yaşındaki çocukları Mehmet Ali Altun, iddiaya göre, evlerinin önünde odun kesmek istedi. Motorlu testerenin kontrolünü kaybeden çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Altun, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA