Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi

Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mart ayında açılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi.

Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mart ayında açılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi. Kurs sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri takdim edilecek.

Kursiyerler 200 saatlik eğitim süresince, 16 saat İş Sağlığı ve Güvenliği, 11 saat Etkili İletişim, 14 saat Meslek Ahlakı ve Ahilik, 5 saat Çevre Koruma, 16 saat Öğretim Yöntem ve Teknikleri, 16 saat Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 32 saat İlk Yardım, 8 saat Trafik Sistemi ve Trafik Güvenliği, 6 saat Güvenli Araç Kullanımı, 76 saat Direksiyon Eğitimi modüllerinin eğitimini aldılar.

Motorlu Taşıtlar Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursuna katılabilmek için, en az lise mezunu olmak ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olarak iyi derecede araç kullanmak gerekiyordu. Kursa katılan 24 kişiden bu eğitimi başarıyla tamamlayarak belge alan kursiyerler, sürücü kurslarında direksiyon eğitmeni olarak görev alabilecekler. - BİLECİK

Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi
Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yetişmez denilen bitkiyi konserve kavanozunda yetiştirip ardından toprakla buluşturdu
Yetişmez denilen bitkiyi konserve kavanozunda yetiştirip ardından toprakla buluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Antony Blinken Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Alişan Demet Özdemir Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Şenol Güneş Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 10:38:39. #1.11#

title