Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi

Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mart ayında açılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi.

Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mart ayında açılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi. Kurs sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri takdim edilecek.

Kursiyerler 200 saatlik eğitim süresince, 16 saat İş Sağlığı ve Güvenliği, 11 saat Etkili İletişim, 14 saat Meslek Ahlakı ve Ahilik, 5 saat Çevre Koruma, 16 saat Öğretim Yöntem ve Teknikleri, 16 saat Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 32 saat İlk Yardım, 8 saat Trafik Sistemi ve Trafik Güvenliği, 6 saat Güvenli Araç Kullanımı, 76 saat Direksiyon Eğitimi modüllerinin eğitimini aldılar.

Motorlu Taşıtlar Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursuna katılabilmek için, en az lise mezunu olmak ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olarak iyi derecede araç kullanmak gerekiyordu. Kursa katılan 24 kişiden bu eğitimi başarıyla tamamlayarak belge alan kursiyerler, sürücü kurslarında direksiyon eğitmeni olarak görev alabilecekler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı