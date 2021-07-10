MOTORLU TACİZCİ YAKALANDI
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MOTORLU TACİZCİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de çocuğuyla birlikte yürüyen kadının arkasından motosikletle gelerek cinsel tacizde bulunan şüpheli A.T. (30) polis tarafından yakalandı.

KAYSERİ'de çocuğuyla birlikte yürüyen kadının arkasından motosikletle gelerek cinsel tacizde bulunan şüpheli A.T. (30) polis tarafından yakalandı. A.T.'nin motoru ile kadını sürüklediği anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, küçük kızı ile birlikte yürüyen bir kadının arkasına motorla gelen şüpheli, kadına elle dokunarak tacizde bulundu. Motoru ile kadını bir süre sürükleyen tacizci, kadını düşürdükten sonra motoru ile hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevredekilerin yardımcıyla yerden kalkan kadın tacizciden şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı bölgede çalışma yapan Ahlak Büro Amirliği ekipleri motoru ile kadınları taciz eden şüphelinin A.T. olduğunu belirledi. A.T., saklandığı evde, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Öte yandan tacizci A.T.'nin evli ve 9 suç kaydının daha olduğu ortaya çıktı.

MOTORLU TACİZCİ YAKALANDI
MOTORLU TACİZCİ YAKALANDI
MOTORLU TACİZCİ YAKALANDI
MOTORLU TACİZCİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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