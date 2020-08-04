Motorlu kuryenin navigasyondan adrese bakması pahalıya patladı
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Motorlu kuryenin navigasyondan adrese bakması pahalıya patladı

Antalya'da kırmızı ışığı 2 metre geçip cep telefonundan gideceği adrese bakan motorlu kurye, trafik polisine yakalandı.

Motorlu kuryenin navigasyondan adrese bakması pahalıya patladı
04.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:28

Antalya'da kırmızı ışığı 2 metre geçip cep telefonundan gideceği adrese bakan motorlu kurye, trafik polisine yakalandı. Kimlik ibraz etmeyen kurye ile polis arasında tartışma yaşandı. Ters kelepçe takılan kuryeye, kırmızı ışıkta geçmek, cep telefonu kullanma ve kimlik ibraz etmemekten dolayı 834 lira para cezası yazıldı. Kelepçeleri daha sonra çözülen kurye, motosikletine binip siparişlerini götürmek için yoluna devam etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pizza siparişi için motosikletle yola koyulan Yusuf Dursun (18) kırmızı ışıkları 2 metre geçip motorunun üzerinde gideceği adrese cep telefonundan bakmaya başladı. Bu sırada kavşakta bekleyen trafik polisleri, gençten kimliğini vermesini istedi. Kuryelik yaptığını belirten Dursun, cep telefonundan pizza siparişi götüreceği adrese baktığını söyleyip kimlik vermek istemedi. Bunun üzerine trafik polisleri ile genç arasında tartışma yaşandı.

Çevredekilerin meraklı gözlerle izlediği olayda ters kelepçelenen kuryeye kırmızı ışıkta geçmek, trafikte cep telefonu kullanma ve kimlik ibraz etmemekten dolayı 834 lira para cezası yazıldı. Ardından motosikleti bölgeye çağrılan çekiciye alındı. Ortamın sakinleşmesinin ardından kelepçesi çözülen kuryenin motosikleti de geri verildi.

"Millete hizmet veriyoruz bir nevi"

Sipariş götürdüğünü belirten Yusuf Dursun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Millete hizmet ediyoruz bir nevi. Telefonda gideceğim adrese bakıyordum. Polis memuru bakarken beni gördü, telefonla uğraşıyorum diye durdurdu. 3 tane paketim var, yetiştirmem lazımdı. Aramızda münakaşa oldu. Kırmızı ışığı biraz geçtim doğrusu. Münakaşa ederken çantam ve motorum düştü. 834 lira ceza yazdılar, kelepçe bile taktılar. Siparişleri iptal ettireceğim" dedi.

Ceza makbuzunu teslim aldıktan sonra motosikleti geri verilen kurye, siparişleri tekrar motosiklete yükleyip olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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