Motorlu kuryelerden zam protestosu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motorlu kuryelerden zam protestosu

AA, Mustafa Hatipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Motorlu kuryelerden zam protestosu

İstanbul'da motorlu kurye olarak görev yapan bazı çalışanlar, maaşlarına yapılan düşük zam teklifini protesto etti.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da motorlu kurye olarak görev yapan bazı çalışanlar, maaşlarına yapılan düşük zam teklifini protesto etti.

Kentte çalıştıkları noktalardan Şişli'de bulunan Yemeksepeti Banabi'nin genel müdürlük binası önünde toplanan çalışanlara Nakliyat-İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

Şirketin genel merkezi önünde halay çekerek sloganlar atan gruptakiler, kendilerine yüzde 32,7'lik zam teklifi yapıldığını ve iş yerinde sendikalaşmanın önüne geçildiğini öne sürdü.

Şirketin kendilerine "esnaf kurye" modelini dayattığını belirten çalışanlar, bu modelle birlikte özlük haklarının kötüleşeceklerini savundu.

Bu arada bazı kuryeler konvoy oluşturup kentin bazı noktalarında tur atarak bazı kuryeler ise kontak kapatarak protestolarına devam ediyor.

Polis ekipleri, binanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

İstanbul, Protesto, Şişli, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title