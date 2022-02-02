Motorlu kuryelerden zam protestosu

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da motorlu kurye olarak görev yapan bazı çalışanlar, maaşlarına yapılan düşük zam teklifini protesto etti.

Kentte çalıştıkları noktalardan Şişli'de bulunan Yemeksepeti Banabi'nin genel müdürlük binası önünde toplanan çalışanlara Nakliyat-İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

Şirketin genel merkezi önünde halay çekerek sloganlar atan gruptakiler, kendilerine yüzde 32,7'lik zam teklifi yapıldığını ve iş yerinde sendikalaşmanın önüne geçildiğini öne sürdü.

Şirketin kendilerine "esnaf kurye" modelini dayattığını belirten çalışanlar, bu modelle birlikte özlük haklarının kötüleşeceklerini savundu.

Bu arada bazı kuryeler konvoy oluşturup kentin bazı noktalarında tur atarak bazı kuryeler ise kontak kapatarak protestolarına devam ediyor.

Polis ekipleri, binanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı.