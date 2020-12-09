Motorlu kuryelerden müşterilere maske uyarısı

Motorlu kuryeler pandemi döneminde yoğun bir şekilde çalışırken, özellikle maske ve mesafe konusunda müşterilere uyarıda bulundu. İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı, bazı müşterilerin Covid olsa bile maskesiz şekilde kapıyı açtığını öne sürdü.

İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı ve dernek üyesi kuryeler, maske ve mesafe konusunda müşterileri uyardı. Pandemi nedeniyle yoğun şekilde çalıştıklarını, bazı müşterilerin maske ve mesafe konusuna dikkat etmediğini belirten kuryeler, Covid hastası olduğu halde kapıyı maske takmadan açan müşterilerin olduğunu iddia etti.

"Bizim için uygulama geliştirilsin"

Saklavcı, "Kısıtlamalar nedeniyle insanlar daha çok evlerine sipariş vermeye başladı. Bir gün bir sipariş aldım. Siparişi hanımefendiye uzattığımda parmaklarımız temas etti. Aşağıya indiğimde hanımefendinin komşusu, 'sipariş bıraktığınız kişi Covid-19, dikkat edin' dedi. Başka bir gün, bir beyefendi anne ve babasına tatlı siparişi verdi. Zile basıp yukarı çıktım. Siparişi teslim ederken, 'bize yaklaşma, biz karantinadayız' cevabını aldım. İnsanlar bize Covid hastası olduklarını söylemiyor. Biz bir uygulama geliştirilmesini istiyoruz. Bu uygulama ile hangi evde Covid hastası varsa bilmek istiyoruz. Biz de can taşıyoruz. Biz de hastalık kapabiliriz. Sipariş alanların çoğu maske takmadan kapıyı açıyor. Bir kurye bir müşteriye giderken nasıl maske takıyorsa, biz de müşterilerden aynı şeyi bekliyoruz. Ayrıca mesafelerini sağlamalarını istiyoruz" dedi.

"Puan değil teşekkür istiyoruz"

Duyarlı vatandaşların da olduğunu kaydeden Saklavcı, "Tüm bunlara rağmen duyarlı vatandaşlar da var. Bir beyefendi bir tanıdığı için pasta siparişi vermişti. Pakete de 'giden arkadaş sağlığına dikkat etsin, maske taksın' yazmıştı. Siparişi de kapıya asarak bıraktım. Bazı müşterilerimiz kapıya teşekkür notları bırakıp zarflarla tip veriyor. Bazıları da siparişlerin hemen getirilmesini istiyor. Son zamanlarda iş yükümüz arttı. Bu yüzden siparişlerin hemen getirilmesi mümkün olmuyor ancak bazı müşteriler, 'siparişim hızlı gelirse kuryeye fazla puan vereceğim' yazıyor. Biz bunu istemiyoruz. Bizlere teşekkür etmeleri bizim için en güzel şeydir" diye konuştu.

"Covid oldum"

Covid-19 atlatan İdris Yıldız isimli kurye, "Apartmanda maskesiz bir şekilde sipariş alanlar var. Temasta bulunuyorlar. Ben bu yüzden Covid oldum ve zor zamanlar geçirdim. Çoğu kurye arkadaşımız pozitif oldu. Biz müşterilerimiz için çalışıyoruz ama onların da bizi düşünüp ona göre davranmasını istiyoruz. Ayrıca siparişlerin çok hızlı gelmesi için sürekli uyarıda bulunabiliyorlar. Günde 30-40 eve gidiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanırken, Hüseyin Efe isimli kurye de, "Pandemi döneminde iş yükümüz arttı. Günde bazen 250 kilometre yol kat ediyoruz. Yağmura ve soğuya göğüs gererek çalışıyoruz. Günde 50-60 eve gidiyoruz. Müşterilerimiz maske ve mesafe konusunda bizlere yardımcı olsun" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA