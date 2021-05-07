Motorlu kara taşıtları 2019'da 301,5 milyar kilometre yol katetti
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Motorlu kara taşıtları 2019'da 301,5 milyar kilometre yol katetti

Motorlu kara taşıtları 2019'da 301,5 milyar kilometre yol katetti
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2019'da katedilen yol, 301 milyar 555 milyon kilometre oldu.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2019'da katedilen yol, 301 milyar 555 milyon kilometre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2019'da 301 milyar 555 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 55,2'si otomobiller, yüzde 20,9'u kamyonetler, yüzde 12,4'ü kamyonlar, yüzde 4,3'ü motosikletler, yüzde 4'ü minibüsler ve yüzde 3,2'si otobüsler tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2019 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarken, toplam taşıt-kilometre yüzde 1,7 azaldı.

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde, 2019'da otobüslerin 45 bin 100, kamyonların 44 bin 346, minibüslerin 24 bin 636, kamyonetlerin 16 bin 562, otomobillerin 13 bin 325 ve motosikletlerin 3 bin 854 kilometre yaptığı hesaplandı.

Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 48,4'ü dizel, yüzde 33,3'ü LPG ve yüzde 18,3'ü benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

Muayeneye giren toplam taşıt sayısı yüzde 5,7 arttı

Türkiye'de 2019 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde, en fazla yol yüzde 34,4'lük oranla taşıt filosunun yüzde 46,5'ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapıldı.

Söz konusu dönemde 9 milyon 379 bin 831 taşıt muayeneye tabi tutuldu. Taşıtların yüzde 65,7'si muayeneye bir kez girdi.

Muayeneye giren toplam taşıt sayısı 2019 yılında 2018'e göre yüzde 5,7 arttı.

Söz konusu veriler, araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet cinsi taşıtların kilometre sayacı kayıtlarından derlenen idari kayıtlar kullanılarak hesaplandı ve Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların yurt içi ve yurt dışında yaptıkları kilometreyi kapsıyor.

Taşıt-kilometre, bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimi olarak biliniyor.

Söz konusu değer, yollar üzerindeki taşıt hareketliliğinin ve yolların ne kadar kullanıldığının bir göstergesi olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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