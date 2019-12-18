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Motorlu kara taşıtı alım-satım sınavı gerçekleşti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem A.Ş. işbirliğinde düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları devam ediyor.

18.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:14
Motorlu kara taşıtı alım-satım sınavı gerçekleşti

Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem A.Ş. işbirliğinde düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları devam ediyor.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem A.Ş. işbirliğinde sektörlere yönelik Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Seviye 5 sınavları il merkezinde faaliyet gösteren bir otomotiv firmasında 11 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarında yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen sınavda başarılı olan adaylar, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanarak, belge aldıkları mesleklerde faaliyete devam edebilecekler. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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