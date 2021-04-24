Motorlu kapkaççılar kamerada
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Motorlu kapkaççılar kamerada

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | 3. Sayfa

Motorlu kapkaççılar kamerada Motorlu 5 kaçkaççı yakayı ele verdi Yakalanan 5 kapkaççı tutuklandı Gaziantep kent merkezinde 5 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 5 zanlı Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Motorlu kapkaççılar kamerada

Motorlu 5 kaçkaççı yakayı ele verdi

Yakalanan 5 kapkaççı tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde 5 farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 5 zanlı Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kapkaç olaylarında zanlıların kapkaçı motorla yapmaları pes dedirtti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaşanan 5 farklı kapkaç olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. 18 Nisan'dan 22 Nisan'a kadar 5 kapkaç olayını gerçekleştiren zanlıları güvenlik kameralarından tespit eden ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki 5 kapkaççı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motorlu kapkaççılar güvenlik kameralarına yakalandı

Kapkaç yaptıkları esnada güvenlik kameralarına yakalanan zanlıların kapkaç anları anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde kapkaçı motorla yaptıkları görülen zanlıların kapkaç anlarındaki rahatlıkları pes dedirtti. Motorla seyahat ettikleri esnada küçük bir çocuğun yanından geçen kapkaççılar, çocuğun elinden telefonu alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kapkaççıların yakalanmamak için kullandıkları motoru plakasız kullanmaları dikkat çekti.

Motorlu kapkaççılar kamerada
Motorlu kapkaççılar kamerada
Motorlu kapkaççılar kamerada
Motorlu kapkaççılar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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