Son dakika! Motorlu kapkaççı, 60 farklı güvenlik kamerası izlenerek yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Motorlu kapkaççı, 60 farklı güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

13.12.2020 07:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 07:16
Son dakika! Motorlu kapkaççı, 60 farklı güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

Bir son dakika haberine göre ANKARA'nın Keçiören ilçesi'nde yaşanan kapkaç olayının faili M.G., polisin 60 farklı güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGSY) kamerası kayıtlarından yaptığı takip soncu 2 gün sonra yakalandı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesi'nde yaşanan kapkaç olayının faili M.G., polisin 60 farklı güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGSY) kamerası kayıtlarından yaptığı takip soncu 2 gün sonra yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, çalınan cep telefonu sahibine iade edildi.

Keçiören ilçesi Refik Saydam Caddesi'nde 10 Aralık Perşembe akşamı saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, yol kenarında yürüyen bir kadının arkasından motosiklet ile yaklaşan M.G., kadının kolundaki çantayı alıp hızla kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın, motosikletin arkasından koşmaya başladı ancak yetişemedi. Çantası çalınan kadın, bunun üzerine polise başvurdu.

İŞ YERİNDE ÖNCEDEN TERTİBAT ALINARAK YAKALANDI

Olayla ilgili araştırma başlatan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekip, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ile şüphelinin alternatif kaçış güzergahlarındaki toplam 60 farklı güvenlik kamerası ve KGYS kamerası görüntülerini takibe aldı. İncelemelerin ardından fiziki takibe geçen ekip, 2 günün sonunda M.G.'nin çalıştığı iş yerini tespit etti. Şüpheli işe gelmeden, iş yerinde tertibat alan polisler, M.G.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Çantada bulunan cep telefonu ise yapılan sorgunun ardından bulunarak sahibine iade edildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

İlgili Haberler

Son dakika... Kurtalan'daki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika... Kurtalan'daki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi: Deprem anında rehabilitasyon merkezinde yaşananlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi: Deprem anında rehabilitasyon merkezinde yaşananlar güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haberi... İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Defne Samyeli Sermiyan Midyat
Spor Samatta Erol Bulut Emre Belözoğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Motorlu kapkaççı, 60 farklı güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 07:20:40. #1.14#
title