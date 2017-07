Motorlu Araç Trafik Belgesi Kalktı, Peki Şimdi N'olcak, 7 Soru 7 Cevap

Motorlu Araç Trafik Belgesi 1 Temmuz itibariyle Kalktı, Yeni Düzenleme Hakkında Bilmek İsteyecekleriniz!





Motorlu Araç Trafik Belgesi Kalktı, Peki Şimdi N'olcak? Motorlu Araç Trafik Belgesi bir anlamda yerini Araç Muayene Raporu aldı. Araç Muayene Raporunu her zaman aracınızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Yeni düzenleme hakkında bilmek isteyecekleriniz. 7 Soru ve Cevabı!



Motorlu Araç Trafik Belgesi Kalktı, Konu ile ilgili yeni düzenleme başladı!





T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın belirlediği standartlarda tüm ülke çapında araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.



2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik uyarınca, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren, Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince tescili gerçekleştirilen araçlar için "Motorlu Araç Trafik Belgesi" verilmesi uygulamadan kalktı.



Bu belgenin artık verilmeyecek olması nedeniyle, araç muayenesi onaylanan araçların muayene geçerlilik süreleri artık sadece TÜVTÜRK tarafından, muayene işlemi sonrasında verilen Araç Muayene Raporu'nda yer alacak.



TÜVTÜRK, 1 Temmuz'dan itibaren muayenesini yaptıran araç sahiplerine, araç muayene raporlarını her zaman araçlarında bulundurma konusunda uyardı. TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, "TÜVTÜRK Araç Muayene Raporu'nun yanınızda bulunması, yetkili makamlar tarafından yapılan yol denetimlerinde, araç muayene geçerlilik sorgulaması esnasında hem sizlere, hem de yetkililere kolaylık sağlayacaktır" denildi.



Yeni düzenleme ile ilgili 7 soru ve cevabı

1- Motorlu Araç Trafik Belgesi ne anlama geliyor? Ruhsat nedir?





Eski adıyla Ruhsat olarak bilinen ve günümüzde aracımızda taşıdığımız belgeler iki parçadan oluşur: "Araç Tescil Belgesi" ve "Motorlu Araç Trafik Belgesi".

Ruhsat'ın içindeki bu belgelerden biri olan "Motorlu Araç Trafik Belgesi" artık kullanılmayacak, "Araç Tescil Belgesinin" ise kullanımına devam edilecektir.



2- Motorlu Araç Trafik Belgem var ama daha önce hiç muayeneye gelmedim. Artık bu belgeye ihtiyacım kalmadı mı?





İlk muayene süresini henüz doldurmamış ve TÜVTÜRK'te henüz bir muayene kaydı bulunmayan araçların sahiplerinin, mevcut Motorlu Araç Trafik Belgesi'ni muayenelerini yaptırana kadar saklamalarını tavsiye ediyoruz.



3- İkinci el bir araç satın alacağım. Eski araç sahibinden Motorlu Araç Trafik Belgesi'ni talep etmeme gerek kalmadı mı?





Yeni aldığınız ikinci el aracın muayene geçerlilik süresini öğrenmeniz ve takip edebilmeniz amacıyla aracın eski sahibinden Motorlu Araç Trafik Belgesi'ni istemenizi tavsiye ediyoruz.



4- Motorlu Araç Trafik Belgem var. Aracımı muayeneye götüreceğim. Ne yapmam gerekiyor?





Farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Muayene sonrasında, yeni muayene geçerlilik süresi artık Motorlu Araç Trafik Belgesi'ne işlenmeyecek. Bunun yerine, size TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporunda muayene geçerlilik süreniz yer alacak. Bu nedenle bu raporu artık aracınızda bulundurmanız gerekecek.



5- Motorlu Araç Trafik Belgem var. Aracımı yeni muayene ettirdim. Ne yapmam gerekiyor?





Muayene raporunuzun aracınızda yer alması yeterlidir.



6- 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra yeni bir araç satın aldım veya ruhsatımı yeniledim. Motorlu Araç Trafik Belgem bulunmuyor. Aracımı nasıl muayene ettireceğim ve aracımın son muayene geçerlilik tarihini nereden öğreneceğim?





Yeni düzenleme ile ilgili araç muayene sürecinde bir değişiklik yaşanmayacak. Aracınızı zamanı geldiğinde her zaman olduğu gibi muayeneye getirmeniz gerekecek. Aracınızın son muayene geçerlilik süresi tescil belgenizde "Diğer Bilgiler" alanında yer almalıdır. Eğer yer almıyorsa ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne başvurabilir ve tarihinizi öğrenebilirsiniz.



7- Muayene Raporumu kaybettim ne yapacağım?





Her zaman olduğu gibi herhangi bir TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonun'ndan muayene raporunuzu alabilirsiniz.



Motorlu Araç Trafik Belgesi Kalktı !



http://www.teknotalk.com/motorlu-arac-trafik-belgesi-kalkti-58362/