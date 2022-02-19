Motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 82 kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 82 kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçlerinde Kongo, Somali, Mali, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Orta Afrika, Senegal, Geni, Kamerun ve Çad ülkesinden düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motorları sökülerek Türk karasularına geri itildi.

Sabah saatlerinde 2 lastik bot içinde 60 düzensiz göçmen kurtarılırken, gece saatlerinde yine lastik bot içinde 22 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title