Motorla yaklaşıp yürüyen kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
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Motorla yaklaşıp yürüyen kadınları taciz eden şüpheli yakalandı

Motorla yaklaşıp yürüyen kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de motosikletle yolda yürüyen kadınlara yaklaşarak taciz eden şüpheli polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kayseri'de motosikletle yolda yürüyen kadınlara yaklaşarak taciz eden şüpheli polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde çeşitli tarihlerde kadınların kendilerine yaklaşan motosikletli bir şahıs tarafından taciz edildiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin 31 yaşındaki A.T. olduğu belirlendi. Selçuklu Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan A.T., motosikletle kaçmaya başladı. Kısa sürede yaşanan kovalamaca sonrasında A.T., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan A.T., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. A.T., burada kendini görüntüleyen gazetecilere 'Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı olsun" dedi.

Öte yandan şahsın kadınlara tacizde bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde motosikletli şahsın yolda çocuğuyla yürüyen bir kadına yaklaştığı ve elle taciz ettiği görülüyor. Görüntülerde tacize uğrayan kadının şüpheliyi yakalamak için mücadelesi ve çevredeki vatandaşların kadının yardımına koşması da bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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