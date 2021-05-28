MOTORKURYE, TERS YÖNDE DÖNEN OTOMOBİLE ÇARPARAK, HAYATINI KAYBETTİ

Ümraniye'de sipariş götüren Emrah Bakır'ın kullandığı motosiklet, ters yönde dönüş yapan otomobil ile çarpıştı.

Ümraniye 'de sipariş götüren Emrah Bakır'ın kullandığı motosiklet, ters yönde dönüş yapan otomobil ile çarpıştı. Bakır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz gün, Akdeniz Caddesi ile Neyzen Tevfik Sokak'ın kesiştiği noktada yaşandı. İddiaya göre aldığı siparişi müşterisine götüren Emrah Bakır'ın kullandığı 34 VP 6163 plakalı motosiklet, Emirhan B.'nin ters yönde dönüş yaptığı 34 NU 3521 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan Bakır, ağır yaralı olarak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ardından da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Görgü tanığı Bayram Sarıkaya, "Sesi duyup çıktığımda tersten dönen bir araç motosiklete çarpmıştı. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Kamera kayıtlarına baktığımızda tersten dönüş yapan araç motora çarpıyor. Yaralı sürücüye vatandaşlar da yardım etmeye koştu,yaralıyı ambulans alıp hastaneye götürdüö diye konuştu. Selçuk Arslanoğlu da "Motorcu caddeden aşağıya doğru gidiyordu, tersten dönüş yapan bir otomobille çarpıştı.Olay yerinde müdahale edildi ama hastanede hayatını kaybetmiş "dedi.

Kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motokurye, ters şeritten dönüş otomobil ile çarpışıyor.

Görüntü dökümü: -----------------Caddede ilerleyen moto kurye-Ters şeritten dönüş yapan otomobil (beyaz araç)-Kaza yeri-Dönüş yasak trafik levhası-Görgü tanığı röp-Ölen kişinin ve kaza yerinden fotoğraf-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı