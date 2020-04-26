Motorize ramazan davulcularından, manilerle sosyal mesafe mesajı
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Motorize ramazan davulcularından, manilerle sosyal mesafe mesajı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan ramazan davulcuları, söyledikleri manilerle, vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 14 kuralı hatırlatıyor.

26.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:49
Motorize ramazan davulcularından, manilerle sosyal mesafe mesajı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan ramazan davulcuları, söyledikleri manilerle, vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 14 kuralı hatırlatıyor.

İlçedeki 25 davulcu, yaya ve motorize ekipler halinde görev yapıyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafesini koruyan ve maskelerini takan davulcular, manilerinde vatandaşlara sosyal mesajlar veriyor.

Motorize ekipte bulunan davulculardan Ali Can Ula (21), 6 yıldır ramazan ayında davulculuk yaptığını belirtti.

Uzak mahallelere hızlı bir şekilde ulaşmak için "motorize" ekipler olarak görev yaptıklarını belirten Ula, "Kısa mesafedeki yerlere de arkadaşlarımız yaya olarak ulaşıyor." dedi.

Manilerinde sosyal mesaj veren Ula, "Eller çok yıkanacak, dirseğe hapşırılacak, sarılmak öpüşmek yok, sadece uzaktan bakılacak" manileriyle oruç tutan vatandaşları sahura kaldırıyor.

Kısa zamanda eski günlere dönmeyi dileyen Ula, şunları söyledi:

"Bu mübarek günlerde inşallah koronavirüsün geçmesini diliyoruz. Mutlu, huzurlu günlere erişmek istiyoruz. Eskisi gibi sokakların dolup taştığı cıvıl cıvıl ramazanlara, sokakların dolup taştığı sahurlara ulaşmak istiyoruz. Allah tez zamanda o günlere bizleri ulaştırsın."

Motorize ramazan davulcularından, manilerle sosyal mesafe mesajı

Kaynak: AA

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