Motorize ekipler 1 ayda aranan 20 kişiyi yakaladı

24.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:22

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus timlerinin yaklaşık 1 aylık çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi, 5 yabancı uyruklu şahıs ile 1 organizatör yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus timlerinin yaklaşık 1 aylık çalışmalarında, farklı suçlardan aranan 19 şahıs, 1 cezaevi firarisi, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 200 litre kaçak içki ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gerekli adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi için ilgili birimlere sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA