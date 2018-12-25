Motorize Dürümcü Tezgahını Motosikletinde Taşıyor

Gaziantep'te iş yerini sığdırdığı motosikletinde tezgahını ve malzemelerini taşıyan Musa Hançerli, siparişten siparişe koşturuyor. Siparişin geldiği adrese motosikletiyle giden Hançerli, burada birkaç dakika içinde hazırladığı nohutlu dürümü müşterisine kısa sürede teslim ediyor.

Motorize dürümcü, aracının arkasında bulunan ve "Nohutçu Musa" yazan tezgahı ile tepside hazırladığı nohut dürümleri, telefonla sipariş veren müşterilere yetiştiriyor. Cep telefonu ile gelen sipariş sonrası motosikletiyle adrese giden Musa Hançerli, burada motoru park ederek nohut tenceresinin bulunduğu tezgahı açıyor. Tepsi üzerine açtığı dürümlere nohudu ekleyen Hançerli, hızlı bir şekilde biber ve domatesleri de doğruyor. Motorize dürümcü birkaç dakika içinde siparişi siparişi hazırlayarak müşterisine teslim ediyor.

Evli ve 3 çocuk babası Hançerli, 3,5 TL'den sattığı nohut dürüm ile ailesinin geçimini sağladığını ifade etti. Daha önce de tatlı satan bir iş yerinin olduğunu belirten Hançerli, iş yerini ekonomik sebeplerden dolayı kapatmak zorunda kaldığını hatırlatarak, "Nohut dürümü Gaziantep halkının vazgeçilmezidir. Müşterilerimiz bizden memnunlar. Beni cep telefonumdan arayıp çağırıyorlar. Bende gelip kaç dürüm isterler ise yapıp veriyorum. Fiyatlarımızda uygun 3.5 TL' ye satıyorum. Daha önce dükkanım vardı ekonomik sebeplerden dolayı kapattım. Şu anda da rızkımı böyle kovalıyorum. Nohudu farklı bölgelerden alıyorum. 2 saat kadar pişmesi sürüyor. Sonrasında satıyorum" dedi.

Motosiklet sayesinde trafikte de oyalanmadığını belirten Musa Hançerli, siparişleri hızla teslim edebildiğini kaydetti.

Müşteriler de memnun

Yaklaşık bir yıldır motorize olarak dürüm satan Musa Hançerli'ye alıştıklarını belirten müşterileri de, acıktıkları anda 'Nohutçu Musa'nın akıllarına geldiğini ifade etti. Müşteriler, siparişlerini hızlı taze ve sıcak sıcak alabildiklerini söyleyerek, Nohutçu Musa'dan memnuniyetini dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA