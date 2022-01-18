Motorine zam var mı son dakika 2022? 18 Ocak bugün akaryakıt zamlı fiyatları! Benzine zam mı geldi? Motorine zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Son dakika haberlerinin ardından Motorine zam var mı son dakika 2022? Benzine zam mı geldi? Motorine zam geldi mi? sorularının yanıtı merak edildi. 18 Ocak bugün akaryakıt zamlı fiyatları!

Motorine zam var mı son dakika 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor.18 Ocak bugün akaryakıt zamlı fiyatları! Benzine zam mı geldi? Motorine zam geldi mi?

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Bu gece itibarıyla motorine 52 kuruş zam geldi. Bu zammın gelmesi durumunda motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırarak 14 TL 32 kuruşu aşacak.

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