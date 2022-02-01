Motorine zam var mı 2022? SON DAKİKA 1 Şubat 2022 bugün akaryakıt zamlı fiyatları! Benzine zam mı geldi? Motorine zam geldi mi?
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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Son dakika haberlerinin ardından Motorine zam var mı son dakika 2022? Benzine zam mı geldi? Motorine zam geldi mi? sorularının yanıtı merak edildi. 1 Şubat 2022 bugün akaryakıt zamlı fiyatları!
Motorine zam var mı son dakika 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor.18 Ocak bugün akaryakıt zamlı fiyatları! Benzine zam mı geldi? Motorine zam geldi mi?
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam geldi. Benzinin litre fiyatı 39, motorinin litre fiyatı ise 32 kuruş arttı. Zammın ardından İstanbul'da motorin 14,61'den, benzin 14,46'dan satılacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 39 ve motorine ise 32 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.
Zammın ardından Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.
Ankara ve İzmir'de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.