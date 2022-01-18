Son dakika yapılan açıklamaya göre motorine zam yapıldı. Motorine 52 kuruş zam geldi. Peki, Motorine zam mı geldi? 18 Ocak Salı Motorin, Benzin, Mazor, LPG zam mı geldi, yeni zamlı fiyatları ne kadar oldu? Motorin litresi ne kadar, kaç TL? Motorin ve mazot aynı anlamı mı geliyor? Motorin yeni fiyatları kaç TL oldu? İstanbul'da motorin ne kadar? Ankara'da motorin ne kadar? İzmir'de motorin ne kadar? İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına da bugün zam gelmesi bekleniyordu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) söz konusu zamla ilgili bilgilendirmeyi yaptı. Motorine zam mı geldi? 18 Ocak Salı Motorin, Benzin, Mazor, LPG zam mı geldi, yeni zamlı fiyatları ne kadar oldu? Motorin litresi ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE ZAM MI GELDİ? (18 OCAK 2022 SALI)

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam geldi. Son zamlarla birlikte motorinin litresi Ankara'da 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak. İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de ise 13,82 liradan 14,34 liraya yükselecek.

52 KURUŞ ZAM GELDİ

Buna göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 52 kuruşluk pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış yapıldı.

EPGİS Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 52 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

İLLERE GÖRE ZAM

Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

AKDENİZ PİYASASINA BAKILIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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