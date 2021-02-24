Motorine zam gelecek mi? Akaryakıt zammı ne kadar? Benzine zam geldi mi? Motorin zammı ne kadar olacak?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği konuların başında motorine zam oranları geliyor. Motorin zammı araştırmaları çoğaldı. Brent petrol ile uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının artması motorin zammını gündeme getirdi. Motorine zam gelecek mi? Akaryakıt zammı ne kadar? Benzine zam geldi mi? Motorin zammı ne kadar olacak?

Brent petrolün 65-66 dolar düzeyinde seyretmesi daha önce benzinde zamma yol açmıştı. Devlet, "eşel mobil" gereğince benzin, motorin ve otogazda zam ihtiyacını, bir süredir ÖTV'den karşılıyordu. Yeni motorin zammının ne zaman geleceği merak ediliyordu. Motorin zammı ne zaman? Benzine zam geldi mi? Motorin zammı ne kadar olacak?

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Motorinin litre fiyatına bu gece (24 Şubat) yarısından itibaren 18 kuruş zam yapılacak. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında bu zam ÖTV'den karşılanacak.

Bu sebeple zam, pompa fiyatına yansımayacak. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.