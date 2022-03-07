Motorine zam geldi mi? 7 Mart bugün motorine zam var mı? Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Motorine zam geldi mi, motorine zam var mı, akaryakıt fiyatlarına ard arda zamlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar Benzin ve motorine zam gelecek mi? 7 Mart bugün benzine zam var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatları nedir araştırması yapıyor. Araç sahipleri bugün benzine zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı gibi soruları araştırıyor. İşte güncel benzin fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan brent petrol, son 12 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 3 kez zam gelen benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litresi 19 lirayı, motorinin litresi ise 21 lirayı aşacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek.

SON BİR HAFTADA 4. ZAM

Benzin ve motorine zamlar üst üste geldi. 3 Mart tarihinde benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. 4 Mart tarihinde benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi 1 lira 33 kuruş zamlandı. 5 Mart tarihinde benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. 8 Mart (yarın) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı. Böylece son 1 haftada 4 kez fiyat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI



07.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 18,67 TL

Gazyağı TL/lt: 18,36 TL

Motorin TL/lt: 19,76 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 19,79 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,43 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,52 TL

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