Motorine yeni zam var mı? Mazota zam var mı, ne zaman gelecek? 9 Mart akaryakıta zam gelecek mi? Zam ne zaman? Benzine yeni zam geldi mi?

Motorin zammı ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri, akaryakıta zam haberlerini takip ediyor. Benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar zam gelip gelmediğini de merak ediyor. Peki, Mazota zammı ne zaman? Bugün motorine zam var mı? Mazota ve benzine zam var mı? İşte detaylar... Motorin yeni zam var mı?

MOTORİN ZAMMI NE ZAMAN?

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan brent petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 5 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin fiyatı 21 lirayı, motorinin fiyatı ise 25 lirayı aştı.

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