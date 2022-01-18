Motorine ne kadar zam geldi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin zamlı fiyatları... 18 Ocak bugün akaryakıt zamlı fiyatları! - Haberler
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Motorine ne kadar zam geldi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin zamlı fiyatları... 18 Ocak bugün akaryakıt zamlı fiyatları!

Motorine ne kadar zam geldi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin zamlı fiyatları... 18 Ocak bugün akaryakıt zamlı fiyatları!
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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Son dakika haberlerinin ardından Motorine ne kadar zam geldi? sorusuna yanıt arandı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir motorin zamlı fiyatları...

Motorine ne kadar zam geldi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor.18 Ocak bugün akaryakıt zamlı fiyatları! Benzine zam mı geldi? Motorine zam geldi mi?

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Bu gece itibarıyla motorine 52 kuruş zam geldi. Bu zammın gelmesi durumunda motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırarak 14 TL 32 kuruşu aşacak.

MOTORİN ZAMLI FİYATLARI

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

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