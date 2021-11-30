Motorine indirim var mı? Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar? Benzin, motorin, mazot fiyatları 30 Kasım 2021 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

Motorine indirim var mı? Benzin ve motorine indirim mi geldi? sorularının yanıtı gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, bu kez bir indirim geliyor. Peki, benzin, motorin, mazot fiyatları ne kadar?

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 9,34'ten satılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 44 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 9,78'den satılan motorinin litresi 9,34'e düşecek. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 9,87'den 9,43'e düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

25 KASIM'DA 1 LİRADAN FAZLA ZAM GELMİŞTİ

Son dönemde dolar kurundaki artıştan dolayı akaryakıtta üst üste fiyat artışı yaşanmıştı. 25 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere; LPG'ye 65 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, benzine ise 1 lira 2 kuruş zam gelmişti.

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