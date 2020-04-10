Motorine indirim Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,36 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,44 liradan 5,37 liraya, İzmir'de ise 5,46 liradan 5,39 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA