Motorine indirim
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Motorine indirim

23.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:05
Motorine indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,01 liradan 5,90 liraya, Ankara'da 6,07 liradan 5,96 liraya, İzmir'de ise 6,10 liradan 5,99 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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