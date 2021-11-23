Motorine, benzine zam var mı? Kasım ayı motorine zam var mı? LPG'ye zam gelecek mi?

Motorine zam var mı son dakika 2021? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorinin zam oranına dair detayları sizler için derledik. Benzin ve motorinin litre fiyatları ne kadar oldu?

LPG'YE ZAM MI GELDİ?

Üç gün önce 45 kuruş zamlanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gazın fiyatı 19 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da 7.54 liradan satılacak.

Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. 2 gün önce 45 kuruş gibi büyük bir fiyat artışı yaşanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatı 19 kuruş artacak.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 7.35'ten satılan oto gazın litresi 7.54'e yükselecek. Oto gazın litresi İzmir'de 7.23'ten 7.42'ye, Ankara'da ise 7.38'den 7.57'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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