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Motorine 52 kuruş zam

Motorine 52 kuruş zam
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 52 kuruş zam geldi.

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 52 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de 13,82 liradan 14,34 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Petrol, Enerji, Ankara, Ekonomi, Haber

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