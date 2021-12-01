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Motorine 44 kuruş indirim geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dolardaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında da tarihi artışlar yaşandı.

ANKARA (İHA) - Dolardaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında da tarihi artışlar yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki indirimin etkisi ise pompaya hemen yansıdı, motorine 44 kuruş indirim geldi.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9 lira 39 kuruşa, İstanbul'da 9 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise 9 lira 41 kuruşa geriledi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorine 24 Kasım'da 1 lira 6 kuruşluk zam yapılmıştı.

Motorine 44 kuruş indirim geldi

Motorine 44 kuruş indirim geldi

Motorine 44 kuruş indirim geldi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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