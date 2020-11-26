Motorine 33 kuruş zam
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Motorine 33 kuruş zam

26.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:34
Motorine 33 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 33 kuruş zam geldi.

Motorinin litre fiyatına 33 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 28 kuruş olarak yansıyacak.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil Sistemi bu yıl motorin için ikinci kez devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatında yaşanan 33 kuruşluk artışın 28 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 5 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

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Ankara'da ortalama 6,34 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,62 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,59 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,68 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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