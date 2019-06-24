Motorine 22 kuruş zam
Motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 23 kuruş zam yapıldı.
Motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 23 kuruş zam yapıldı. Zamda 1 kuruş ÖTV'den karşılanacak olup 22 kuruş yansıtılacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 23 kuruş zam yapılacağını duyurdu. Zam miktarından 1 kuruş ÖTV'den karşılanacağından dolayı pompaya 22 kuruş şeklinde yansıtılacak. Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,42 liraya, Ankara'da 6,54 liraya ve İzmir'de 6,52 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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