Motorine 17 Kuruş Zam Geldi

Benzinin ardından, motorin ve otogaza da bu gece yarısından itibaren sırasıyla 17 ve 4 kuruş zam geliyor. Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 5,32 liraya yükselecek.

24 ŞUBAT'TA 13 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine en son 24 Şubat'ta 13 kuruş zam yapılmıştı.