Motorine 17 Kuruş, Otogaza 4 Kuruş Zam Geliyor

Benzinin ardından, motorin ve otogaza da bu gece yarısından itibaren sırasıyla 17 ve 4 kuruş zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, " 23 Mart tarihinden geçerli olmak üzere, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, motorin grubunda 17, otogazda 4 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir" denildi.

Benzinin litresine de dünden geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı. - İstanbul