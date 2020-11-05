Motorine 10 kuruş zam
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Motorine 10 kuruş zam

05.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:16
Motorine 10 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,18 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,26 liradan 6,36 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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