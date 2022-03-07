Motorin zammı ne zaman? Akaryakıta zam var mı? Benzine yeni zam geldi mi?

Motorin zammı ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri, akaryakıta zam haberlerini takip ediyor. Benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar zam gelip gelmediğini de merak ediyor. Peki, Mazota zammı ne zaman? Bugün motorine zam var mı? Mazota ve benzine zam var mı? İşte detaylar...

MOTORİN ZAMMI NE ZAMAN?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 120 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol, son 8 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki artış Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatlarına 3 günde 3 kez zam gelmiş oldu.

Zammın ardından Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkmıştı. Ancak 7 Mart tarihinde zam geleceğine dair yeni bir haber bulunmamaktadır.

07.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 18,67 TL

Gazyağı TL/lt: 18,36 TL

Motorin TL/lt: 19,76 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 19,79 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,43 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,52 TL

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