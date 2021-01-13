Motorin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Motorin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü

13.01.2021 23:38 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:43

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motorin yüklü tankerin yoldan çıkması sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motorin yüklü tankerin yoldan çıkması sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Toros Gübre Fabrikası'ndan yakıt alan Aykut Güvercin(58) yönetimindeki 34 CNU 325 plakalı tanker henüz bilinmeyen bir nedenle Sarımazı Mahallesi yakınında yoldan çıkarak bankete çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 58 yaşındaki Güvercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aykut Güvercin'in kalp krizi geçirdiği ve facia yaşanmadan kamyonu yoldan çıkardığı tahmin edildi.

Yapılan incelemenin ardından Güvercin'in cenazesi Adana Adli Tıp'a gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Motorin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü
Motorin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü
Motorin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü
Motorin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motorin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 23:43:02. #1.15#
title