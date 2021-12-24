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Otogaz ve motorine indirim

Otogaz ve motorine indirim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG otogaz fiyatlarına 72 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş indirim yapıldı.

İSTANBUL (İHA) - Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG otogaz fiyatlarına 72 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 72 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından LPG otogaz fiyatları İstanbul'da ortalama 8,91 liradan 8,19 liraya, Ankara'da 9,05 liradan 8,33 liraya, İzmir'de ise 9,01 liradan 8,29 liraya gerileyecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 11,48 liradan 11,43 liraya, Ankara'da 11,56 liradan 11,51 liraya ve İzmir'de 11,58 liradan 11,53 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

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