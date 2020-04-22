Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidiliyor Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş olarak yansıyacak.

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş olarak yansıyacak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com