Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidiliyor
Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş olarak yansıyacak.
22.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:02
Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 41 kuruş, benzinde ise 31 kuruş olarak yansıyacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com