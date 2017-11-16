Motorcunun Rahatlığı Pes Dedirtti



Rize'de, karayolunda motosikletiyle yaklaşık 100 kilometre hızla giderken direksiyonu bırakarak ilerleyen sürücünün rahatlığı pes dedirtti.İyidere İlçesi, Karadeniz Sahil Yolu?nda otomobili ile ilerleyen işadamı Selim Bayramoğlu önünde seyreden bir motosiklet sürücüsünün direksiyona tutmadığını görünce cep telefonu ile kayda girdi. Görüntülerde yaklaşık 100 kilometre hızla giden sürücü ellerini yana doğru bırakarak ilerlediği görülüyor. Trafikte tehlike oluşturabilecek sürücünün rahatlığı görenleri pes dedirtti. Görüntüyü çeken Selim Bayramoğlu,Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, kendisini kayda aldığımı görünce güldü, ellerini direksiyona götürdü. Sonra tekrar ellerini arkasına aldı ve yoluna devam etti. Bende ilgimi çekti, sosyal medyada bu görüntüyü paylaştım. Bu kişiler sadece kendi hayatlarını değil, diğer sürücülerinde can güvenliğini tehlikeye atıyor.Bu konuda duyarlı ve tedbirli olmak gerekiyorö dedi.