Motorcular göldeki çekilmeye dikkat çekti

Orhangazi Motosiklet Kulübü Derneği üyesi yaklaşık 50 kişilik motosikletli grup, İznik gölündeki çekilmeye dikkat çekti.

Orhangazi Motosiklet Kulübü Derneği üyesi yaklaşık 50 kişilik motosikletli grup, İznik gölündeki çekilmeye dikkat çekti.

Orhangazi Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Yalçın Kaynak, yaklaşık 50 motosiklet tutkunu ve aileleri ile birlikte İznik gölü Orhangazi sahilinde bir organizasyon gerçekleştirdi. Hafta sonu motosiklet turu yapan Motosiklet Kulübü derneği üyesi 50 motosikletçi, Orhangazi sahiline gelerek İznik gölündeki çekilmeyi gözler önüne serdi.

Göl sahilinde çekilmeden önceki noktadan gölün çekildiği noktaya kadar yan yana dizilen 40 motosikletçi, tek tek sayım yaparak göldeki çekilmeyi de ölçtü. Gölün 50 metreden daha fazla çekildiği görüldü. Motosiklet Kulübü üyeleri, yetkilileri göreve çağırdı.

Orhangazi Motosiklet Kulübü derneği Başkanı Yalçın Kaynak, İznik gölünde yaşanan su çekilmesinin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Geçmiş yıllarda da yaz dönemlerinde çekilme yaşanırdı. Ancak bu yılki çekilme ciddi boyutlarda. Bizler bu duruma tedbir alınmasını istiyoruz. Bir yıl gibi kısa zamanda Türkiye'nin 5. büyük gölü kuruyorsa herkesin seferber olması lazım. Bu güne kadar yetkili yetkisiz herkes fazlasıyla bekledi. Binlerce motosiklet sürücüsü olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Yetkililerin İznik gölünü kurtarmak için gerekli çalışmaları yapmasını bekliyoruz. Yoksa yarın çocuklarımızın yüzüne bakamayız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı