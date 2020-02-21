'Motorcu Dostu Trafik' Projesi Motobike'ta

21.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:51

BU yıl 12'incisi düzenlenen ve Aytemiz'in 3'üncü kez sponsor olduğu İstanbul Motobike Fuarı açıldı. 23 Şubat'a kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde açık kalacak olan fuar, 24 ülkeden 285 markayı ve motosiklet meraklılarını ağırlayacak.

Fuarın açılışında konuşma yapan Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, Türkiye'de motosikletlileri akaryakıt sektörü içerisinden bu ölçekte sahiplenen ilk ve tek marka olduklarını hatırlatarak motosikletlerin ve motosiklet kullanıcılarının Türkiye'de hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

3 yıl önce başlayan Motorcu Dostu İstasyon hizmetinin hem akaryakıt sektöründe hem de motosiklet camiasında büyük ses getirdiğine dikkat çeken Varlık, şunları söyledi: "Motobike sponsorluğumuz da Motorcu Dostu İstasyon projemiz gibi 3 yıl önce başladı. Başladığından beri de büyük bir mutlulukla burada yer alıyoruz. Bu projenin hayata geçiş yılı olan 2017 yılında motorcuların hayatını kolaylaştıran bir hizmet yaratma fikri ile başladı. Şöyle bir gözünüzden geçirirseniz motorla istasyona girdiklerinde 'Motoru nereye park edecekler?', 'Kasklarını ve montlarını nereye koyacaklar?' gibi ihtiyaçlara yanıt vermeye çalıştık. Motor sürücülerinin zincir bakımı yapmak istediğinde ya da kasklarını temizlemek istediklerinde de bunları yapabilecekleri bir yer yok. Aytemiz'in bunu fark etmesiyle, tüm bu alanlarda kolaylık sağlayacak bir çözüm ile yola çıktık. Motorcu Dostu İstasyon projesi de öyle başladı. Bugün 165 istasyona kadar da ulaştı."

"MOTORDAN İNMEDEN ÖDEME KOLAYLIĞI"

Motorculara sundukları ödeme kolaylığından da bahseden Varlık, "Motorcuların ödeme yapmaları için eldivenlerini çıkartmaları gerekiyor, bu da zaman kaybettiren bir süreç. Onu da motosiklet kullanıcılarına kask ve eldivenlerini çıkartmadan yakıtlarını alıp yollarına devam edebilecekleri "motordan öde" özellikli Aytemiz kartlar sunarak kolaylaştırmayı sağladık. Şu anda bunu yapan sektördeki tek markayız. Bundan da memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"MOTORCULARA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİYORUZ"

Projenin zaman içerisinde gelişmeye devam edeceğini de belirten Varlık, sözlerine şöyle devam etti: "Aslında bu yaşayan bir proje. Türkiye'de 3 buçuk milyon civarında motor kullanıcısı var. Sponsorluklar ve fuarların yanı sıra projenin yayılması için Ağustos 2018 tarihinden itibaren, İstanbul Koşuyolu'nda bulunan özel eğitim pistimizde, güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması için oluşturduğumuz özel eğitim programı çerçevesinde, sitemiz üzerinden başvuranlara ücretsiz teorik ve pratik eğitimler verdik. Gezici etkinliklerimizde de bir gezgin ve akademisyen olan Asil Özbay'la birlikte çalıştık. Kendisi 3 farklı kıtada, 25 ülkede ve binlerce kilometre tecrübesi olan birisi. Onu da bu ekibin içinde görmekten çok mutluyuz. Kendisi ile belli rotalar belirledik ve yine binlerce motosiklet kullanıcısı ile buluştuk. Onların sorunlarını dinledik, bildiklerimizi aktardık. Bu sene için de yol planlarımız hazırlandı. Dolayısıyla bizim için devam eden ve büyüyen bir projedir."

"ÖNCÜ OLDUĞUMUZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ"

Motor fuarında bulunan tek akaryakıt firması olduklarını belirten Varlık, bundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Gurur duyuyoruz bu konuda öncü olduğumuz için ama bir yönüyle de hala gidilecek ne kadar çok alan olduğunun altını çizdiğimizi düşünüyoruz. Aytemiz olarak bu desteğe motorcu dostlarımız ile devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul