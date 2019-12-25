Motora sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Motora sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

25.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:07
Motora sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

'nun ilçesinde park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Olay Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kuyu Sokak üzerinde bulunan park halindeki bir araçta meydana geldi. Aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan araç sahibi, kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı.


Kurtarılan kedi, veteriner kontrolünde tedavisi yapılmak üzere barınağa teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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